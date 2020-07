Plushenko a Roma, il Foro Italico aspetta lo zar del ghiaccio

(Fotogramma)

Lo 'zar' del ghiaccio Evgeni Plushenko sbarca a Roma e promette uno spettacolo denso di emozioni in occasione prima mondiale di 'Opera on Ice', in programma venerdì 4 e sabato 5 ottobre al Foro Italico di Roma. "Questo show trasmette un'atmosfera ed un'energia uniche: è uno dei migliori al mondo. Sto preparando con molto impegno i brani che interpreterò, in modo particolare per il 'Brindisi' (della Traviata di Verdi, ndr) in apertura con tutto il cast che dedicheremo al grande maestro Zeffirelli: sono sicuro che mi emozionerò e spero di far emozionare con me tutto il pubblico", dice il 36enne campione olimpico di pattinaggio su ghiaccio e grande star dell'evento che per la prima volta farà tappa al Foro Italico.

Il tributo a Zeffirelli, recentemente scomparso, vedrà in pista tutto il cast. Oltre a Plushenko si esibiranno la campionessa del mondo e star giapponese Miki Ando, la coppia di danza campione del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte, quest'anno anche in veste di coreografi, i campioni italiani Nicole Della Monica e Matteo Guarise, la coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur e la squadra italiana di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers. Confermata anche la presenza delle giovani promesse del pattinaggio italiano Lucrezia Beccari e Gabriele Frangipani.

La pista ha dimensioni imponenti di quasi 800 metri quadri. "È la prima volta che pattino a Roma, le condizioni del ghiaccio sono perfette come tutta l'organizzazione, dai costumi all'impianto. Per me è un sogno essere qui. C'è una grande atmosfera e mi piace molto il fatto che si pattini all'aperto, per noi che di solito siamo indoor. Eseguirò quattro numeri durante la serata e mi esibirò anche con mio figlio (Sasha di 6 anni, ndr)", rivela Plushenko dopo le prime prove dello