'Jazz & Whine' tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia

Dianne Reeves

Dal 23 al 27 ottobre si rinnova l'appuntamento, tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia con la 22esima edizione di 'Jazz & Whine of Peace'. La manifestazione, ideata dal circolo Controtempo nella zona del Collio, territorio in cui si producono tra i migliori vini bianchi al mondo. In programma 25 concerti, tre anteprime, 13 appuntamenti per i concerti di mezzanotte, 'round' midnight, cinque per il 'Jazz & Taste' ad alto impatto sensoriale per un totale di oltre 40 eventi.

Giungeranno nomi illustri da tutto il mondo affiancati da giovani talenti della vivace scena jazz contemporanea tra i quali, Bill Frisell, Dianne Reeves, John McLaughlin, Nubya Garcia, Dave Holland, Renato Borghetti.

In cartellone anteprime, esclusive, progetti speciali, natura ed enogastronomia, libri e mostre per un festival che porta la grande musica nelle migliori cantine, in ville e dimore storiche e nei luoghi incantevoli del territorio. Nel 2018 l'evento ha richiamato 7500 persone, oltre il 60% giunte da Austria, Slovenia e numerosi Paesi europei.