Infarto per Giorgio Tirabassi, famiglia: "Fuori pericolo"

Giorgio Tirabassi (FOTOGRAMMA)

Giorgio Tirabassi è "fuori pericolo". Lo riferiscono all'Adnkronos fonti vicine alla famiglia. Colpito da infarto venerdì sera in Abruzzo, durante la presentazione del film 'Il Grande Salto' (Sunshine Production, Medusa Distribuzione) - l'attore romano è attualmente ricoverato presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell'ospedale di Avezzano.

Tirabassi, 59 anni, è ora sotto il controllo dei medici mentre via Twitter e non solo il mondo del cinema ("Forza Giorgio siamo al tuo fianco", cinguetta Taoduefilm) e quello dei numerosi fan ("Giorgio siamo tutti con te", scrive ad esempio Giada) lo incoraggia a non mollare.