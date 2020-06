Savino condurrà ‘L'altro Festival’ su RaiPlay

(IPA/Fotogramma)

Sarà Nicola Savino a condurre 'L’Altro Festival', il programma che prenderà il posto del 'Dopo Festival' nella 70esima edizione della kermesse sanremese. Lo ha annunciato Fiorello durante la trasmissione 'Viva RaiPlay! insieme ad Amadeus aprendo lo scatolone inviato a 'Viva RaiPlay' dal quale è sbucato Savino.

Un trio che ha alle spalle una lunga amicizia ed esperienze professionali condivise. "Questo è il festival della radio perché tutti e tre abbiamo cominciato con la radio, siamo radiofonici" ha sottolineato, infatti, Fiore rivolto a Savino e Amadeus, il quale ha subito aggiunto: "E' anche il festival dell'amicizia perché ci conosciamo da 35 anni e anche di più".



"Con questi ne ho fatte di cotte e di crude" gli ha dato man forte Fiorello, chiedendo poi a Savino chi gli avesse proposto la conduzione de 'L'altro Festival' (quest'anno in esclusiva su RaiPlay). "Me lo ha chiesto Amadeus" ha svelato in un'atmosfera di complicità che i tre hanno rimarcato, intonando: "Siamo ragazzi partiti dalla radio, la grande radio che non muore mai, ancora insieme qui su RaiPlay, saltellare saltellare eh, ma non troppo che fa male, saltellare saltellare eh, ma non troppo che fa male...".

Prima di dare il via al siparietto canoro non è mancata una battuta sul tema del conflitto di interessi: Fiorello ha fatto il nome di Radio Deejay di cui Savino è conduttore radiofonico, aggiungendo "Qui (in Rai, ndr) non si può dire". Poi ha proseguito Savino: "Io sono un conflitto di interessi che cammina. Per venire qui mi sono fatto dare anche il permesso da Mediaset".