Tosca alla Scala, record di ascolti tv

(Fotogramma)

La 'teatralità cinematografica' di Tosca, diretta da Riccardo Chailly nella messa in scena di Davide Livermore, conquista il pubblico televisivo. La Prima della Scala in diretta per il quarto anno consecutivo su Rai1, dalle 18.00 alle 21.26, ha catturato davanti al video complessivamente 2 milioni 856 mila spettatori pari al 15% di share. Lo comunica una nota Rai. Una serata di grande servizio pubblico che ha portato la Tosca in diretta in 7 Paesi europei e oggi l’opera sarà vista anche in Giappone, in Russia poi in Australia e Nuova Zelanda. Il capolavoro pucciniano è stato anche trasmesso, grazie a Rai e Rai Com, in oltre trenta cinema italiani e capillarmente in molte sale nel mondo e in diretta da Rai Radio3 e RaiPlay.

La serata televisiva prevedeva su Rai1 la puntata conclusiva del Festival dello Zecchino D’oro, condotta da Antonella Clerici e Carlo Conti, vista da 2 milioni 482 mila spettatori con il 12.4 di share. In prime time su Rai2 la serie N.C.I.S. ha ottenuto 1 milione 302 mila spettatori con il 5.8 di share, mentre su Rai3 ancora un buon risultato per Massimo Gramellini con Le parole della settimana con 1 milione 521 mila spettatori e il 6.7 di share. A seguire Città Segrete di Corrado Augias ha ottenuto il gradimento di 1 milione 349 mila spettatori e il 6.9 di share.

Sempre molto seguita l’informazione, con il Tg1 che posticipato di quasi un’ora e mezza per la diretta di Tosca, alle 21.26 ha registrato 2 milioni 526 mila spettatori (share 11.00). Il Tg2 delle 13 è stato seguito da 1 milione 744 mila con l’11.9, mentre il Tg3 delle 19 ottiene un ascolto di 1 milione 796 mila con il 10 di share, saliti per le edizioni curate dalla Tgr a 2 milioni 602 mila spettatori e il 13.4.

Nel daytime di Rai1 la prima parte di UnoMattina in Famiglia è stata seguita da 1 milione 530 mila spettatori con uno share del 22.5. Ottimo risultato per Linea Verde Life con 2 milioni 20 mila e 15.6 di share, mentre la prima parte di Linea Bianca ha ottenuto uno share dell’12.2 con 1 milione 893 mila. Nel pomeriggio di Rai3 Re-Tv Talk fa registrare 1 milione 247 mila e il 9.7 di share.

FOA SI CONGRATULA - "Mi congratulo con Rai Cultura, Rai 1 e Centro Produzione Milano. Sono felice per lo straordinario risultato di ascolto con quasi 3 milioni di spettatori. È il record per una Prima della Scala. Mi congratulo con Rai cultura, con Rai1 e con il centro di produzione Rai di Milano”. Questo il commento del presidente della Rai, Marcello Foa.

”La Prima della Scala - sottolinea - viene vista in queste ore in tutto il mondo. Si tratta di un grande successo per il nostro Paese. La Rai è orgogliosa di contribuire a promuovere in Italia e nel mondo l’eccellenza della cultura, della creatività e della tecnologia italiane”, conclude il presidente