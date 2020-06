Cate Blanchett, 10ma nomination ai Golden Globe

Cate Blanchett (Wilson Webb/ Annapurna Pictures)

A tre giorni dall’uscita nelle sale italiane di 'Che fine ha fatto Bernadette?' di Richard Linklater, Cate Blanchett ha ottenuto la nomination come Miglior Attrice Protagonista in una Commedia/Musical ai Golden Globe 2020. L’attrice due volte Premio Oscar, ha ottenuto nella sua carriera dieci nomination ai Golden Globe, vincendo per ben tre volte l'ambito premio assegnato dalla giuria della Hollywood Foreign Press Association (Elizabeth, Io non sono qui, Blue Jasmine).

La 77ma edizione dei Golden Globe si terrà il prossimo 5 gennaio 2020. 'Che fine ha fatto Bernadette?', diretto da Richard Linklater e tratto dall’omonimo best seller di Maria Semple - edito in Italia da Rizzoli - uscirà in Italia giovedì 12 dicembre distribuito da Eagle Pictures e Leone Film Group. Bernadette Fox (Cate Blanchett) è una leggenda nel campo dell'architettura, ma da tempo ha smesso di lavorare e si è ritirata a vita privata. Non è un tipo facile. Dietro i suoi occhialoni da diva si celano modi scostanti e un'abrasiva ironia nei confronti del mondo e delle persone.

Un giorno la figlia Bee (Emma Nelson) chiede un viaggio in Antartide come premio per la pagella perfetta. Bernadette si getta eroicamente nei preparativi, ma ormai è consumata dallo sforzo di adattarsi a una vita che non le assomiglia affatto e in cui non si ritrova. Incapace di gestire intoppi e disastri del quotidiano, abbandona i preparativi e asseconda il suo istinto di fuga, scomparendo di punto in bianco e lasciando a suo marito (Billy Crudup) e a sua figlia il compito di raccogliere i cocci. E sarà proprio Bee a iniziare a ricomporre il puzzle per scoprire che fine ha fatto Bernadette. Dopo il successo di 'Boyhood' e 'School Of Rock', Richard Linklater torna in grande stile radunando un cast di livello, composto dal Premio Oscar Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Judy Greer e Laurence Fishburne.