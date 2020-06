Bello Figo, video hot in aula Ateneo Pisa. Il Rettore: "Tuteleremo nostra immagine"

(Fermo immagine da Youtube)

di Alisa Toaff

"Abbiamo intrapreso tutte le iniziative necessarie volte a tutelare sia il patrimonio che la nostra immagine''. Così all'Adnkronos il rettore dell'Università di Pisa Paolo Mancarella in merito al video hot di Bello Figo dal titolo 'Trombo a facoltà' che il discusso rapper di origini ghanesi, naturalizzato italiano, avrebbe girato all'interno di un'aula della facoltà di Economia dell'Università di Pisa senza chiedere alcun permesso. "Ci siamo accorti di quanto accaduto quando ci è stato segnalato il video che era uscito su youtube, non ho altro da aggiungere!'', sottolinea il rettore. La canzone è un susseguirsi di frasi sboccate accompagnate da un video che mostra donne disinibite in calze a rete e in autoreggenti.