Checco Zalone, Vendola: "Io attore nel suo film"

Foto Fotogramma

"Interpreto me stesso nel film di Checco Zalone, mi è riuscito abbastanza bene". Lo dice Nichi Vendola, ospite oggi di L'Aria Che Tira' su La7. "A giorni uscirà questo film e penso che sarà una bella sorpresa", spiega l'ex leader di Sel ed ex governatore della Puglia. "In realtà non è la prima volta" che Vendola appare in un film. "Ho già partecipato a un film simpaticissimo che si chiamava 'Focaccia blues' con Lino Banfi. Vendola si sofferma poi sulle aspre polemiche di questi giorni legate al video 'L'Immigrato', la canzone che Zalone ha scritto e interpretato per il suo nuovo film 'Tolo Tolo'.

"Zalone mette in pista il repertorio di tutti i luoghi comuni che si dicono sui migranti: vengono a rubarci il lavoro, la casa, le donne...ma questo è quello che Zalone ha sempre fatto, ha sempre utilizzato un linguaggio politicamente scorretto anche parlando di disabilità e omosessualità. E io credo che così sia riuscito a mettere alla berlina quel sottofondo di ignoranza che è il linguaggio della vita quotidiana".

Nel corso del programma viene anche trasmessa una vecchia imitazione che Zalone fa di Vendola. "E' un grande artista, mi ha tormentato, è stato il mio 'persecutore' per molti anni. Ogni volta ci regala una cosa intelligente, interpreta i luoghi comuni dell'italiano medio e riesce a fucilarli", è il commento di Vendola.