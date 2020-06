Fulminacci: "Sogno Sanremo e un duetto con Paul McCartney"

Fulminacci (Foto Fotogramma)

"Il festival di Sanremo? Quest'anno non lo farò, ma se in futuro mi vorranno...E’ un palco meraviglioso, dove sono saliti personaggi fondamentali per la mia formazione. Sarebbe bellissimo andare". A dirlo all'Adnkronos è Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, raccogliendo così la 'candidatura' fatta da Fiorello in una recente puntata di 'Viva Raiplay’. "Ancora non ci credo che Fiorello mi abbia ospitato", dice Fulminacci, che è reduce da un tour nei club di 5 date con sold out ovunque. Il cantautore romano, ospite oggi di Adnkronos Live, ammette poi di essere un fan del festival di Sanremo: "Io l'ho sempre guardato da casa -rivela- mi piace moltissimo anche da spettatore"

"Il duetto dei miei sogni? Con Paul McCartney. Se devo sognare in grandissimo, dico lui. Sperando di non sembrare un esaltato...", scherza il giovane cantautore, che sta ottenendo un grande successo con il disco d'esordio 'La vita veramente'. Il volto nuovo della musica italiana parla poi dei suoi punti di riferimento: "Fra gli italiani amo Giorgio Gaber, Venditti, la scuola romana di Fabi-Gazzé-Silvestri, ma la mia più grande ispirazione sono i Beatles. Hanno inventato il pop, hanno immaginato loro per primi le contaminazioni. Di più penso non sia possibile fare", dice il cantautore romano, che il 6 dicembre ha pubblicato il singolo 'San Giovanni' e due giorni fa è stato ospite da Fiorello.

Un duetto con McCartney sembra un sogno impossibile, ma mai dire mai. "Andrò al concerto a Napoli, chissà, magari lo conosco e glielo chiedo...".