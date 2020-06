Salmo, dal sangue ai gattini per tentare Sanremo

di Antonella Nesi

"Riflettendo su ciò che è accaduto, sono giunto alla conclusione che l'unico modo per accontentare tutti, fosse inserire i gatti". Salmo ha commentato così il nuovo cartellone per il suo primo live a San Siro, previsto per il 14 giugno 2020 prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che raffigura gattini e maglioni natalizi installato dopo la rimozione del primo poster promozionale. Sulla pagina Instagram del fuoriclasse del rap italiano, il post raffigurante il billboard sui Navigli di Milano è diventato presto virale conquistando migliaia di commenti e like in poche ore.

Il poster precedente che pubblicizzava il concerto di San Siro era ben diverso, con Salmo completamente ricoperto di sangue. Ma dietro alla scelta di cambiare campagna promozionale - a quanto apprende l'Adnkronos - ci sarebbe anche un altro fattore: il possibile approdo del rapper e produttore sardo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Un palco nazionalpopolare per definizione. Dove va in scena per cinque sere uno spettacolo che appunto deve accontare tutti i pubblici. Sembra che qualcuno avesse fatto notare a chi sta tentando di organizzare l'ospitata di Salmo al festival che un rapper legato all'immagine di quella locandina un po' splatter tutta insanguinata avrebbe potuto creare problemi all'approdo dell'artista su Rai1.