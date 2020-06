Al Bano: ''A Sanremo preferisco la gara ma sarò ospite d'onore''

(Fotogramma)

(di Alisa Toaff)

''Io soffro di Sanremite acuta. Per me il vero Sanremo è gareggiare ma visto che mi vogliono come ospite d'onore con Amadeus ho deciso di accettare''. E' quanto rivela all'Adnkronos Al Bano sulle dichiarazioni rilasciate ieri nel corso della puntata di 'Porta a Porta', dove ha svelato a Bruno Vespa che parteciperà alla kermesse canora come ospite d'onore insieme all'ex moglie Romina Power. Il cantante non nega di preferire da sempre salire sul palco dell'Ariston come concorrente in gara: "Rispetto lo spirito di Sanremo. Da quando è nato il Festival l'ho sempre visto come una gara. Parecchie volte ho gareggiato anche io e per due volte ho partecipato come ospite d'onore, ma non è la stessa cosa. Io ero propenso a partecipare alla gara ma sono contento comunque -tiene a precisare- Romina invece non sarebbe mai venuta a gareggiare ma è molto contenta di venire come ospite d'onore. Romina sul palcoscenico è una bomba''. Oltre ai brani di repertorio di Albano e Romina che animeranno il palco dell'Ariston ''brani che hanno fatto la storia di Sanremo nel luogo in cui sono nati'', continua il cantante, Al Bano si lascia andare ad una confidenza: "Uno dei tre brani inediti che stavo valutando nel caso avessi partecipato alla gara va portato! -evidenzia- sarà quello scritto da Cristiano Malgioglio e rivisto anche da Romina''.