Luciano Cannito rilegge 'Schiaccianoci' per il Roma City Ballet Company

'Lo Schiaccianoci' di Luciano Cannito in scena a Roma, dal 20 al 26 dicembre, all'Auditorium Conciliazione firmato per il Roma City Ballet Company

Torna a Roma, il 20 dicembre all'Auditorium Conciliazione, 'Lo Schiaccianoci' nella versione classica, con la regia e coreografia di Luciano Cannito basata sulla versione originale di Petipa del celebre balletto, nella nuova produzione di Fabrizio di Fiore Entertaiment per la Roma City Ballet Company.

Nella versione coreografica di Luciano Cannito, ruolo determinante lo ha il misterioso Drosselmeyer, figura fantastica che riconosce in Clara la purezza infantile e decide di regalarle nella notte di Natale un sogno meraviglioso nel mondo delle favole, guidata dal Principe Schiaccianoci e dalla Fata Confetto, in un regno fatato di giocattoli che diventano figure animate, principi e principesse e che ne fanno il titolo di balletto del repertorio classico più rappresentato al mondo.

"L’unico segno che vorrei sottolineare – dichiara Luciano Cannito – è la lettura più onirica che ho preferito dare a questa mia edizione. La figura di Drosselmeyer infatti, di solito alquanto nebulosa e in qualche modo inquietante, è qui rappresentata come una sorta di fatina buona al maschile".

Tutta la storia del balletto si muoverà intorno a un atto di generosità e purezza infantile che la piccola Clara avrà nei confronti di un vecchio mendicante ignorato da tutti, al quale vorrà donare un piccolo regalino di Natale. Per sdebitarsi, il mendicante, che in realtà è l’elegantissimo e magico Drosselmeyer, dona a Clara una notte in cui poter vivere come reali i propri sogni.

Non mancheranno le grandi scene di massa, il sogno di Clara, i fiocchi di neve, la battaglia tra soldatini e topi, la Fata Confetto, il principe... E la meravigliosa musica di Tchaikovsky.

Tutta la magia del Natale sulle punte con gli straordinari primi ballerini ospiti Ksenia Ovsyanick, Dinu Tamazlacaru, Tatiana Melendez, Vincenzo Di Primo, acclamato finalista della scorsa edizione di @amiciufficiale direttamente da New York e per la prima volta in scena a Roma, guest nelle recite del 25 e 26 dicembre.