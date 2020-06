Sardine, Nada: "Contro Salvini, che male c'è?"

(Fotogramma /Ipa)

Non solo Antonella Ruggiero. Anche un'altra artista italiani si schiera a favore delle Sardine. Ospite stamane ad Agorà, Nada Malanima ha commentato infatti positivamente il movimento che da ormai un mese sta riempiendo le piazze di tutta Italia: "C'è questo momento - spiega la cantautrice - che da anni tutti ci divide, siamo uno contro l'altro, è venuto fuori un egoismo, un'arroganza che fa vivere male le persone... Invece in questo movimento di Sardine, così ho percepito, le persone si ritrovano, condividono, portano un libro...". E se anche il movimento si oppone al populismo, al sovranismo e, soprattutto, a Matteo Salvini "che male c'è? Io - dice - lo condivido, è giusto che sia così. Non penso sia solo un fatto politico, lo vedo come un desiderio di dire 'ci siamo, vogliamoci bene, stiamo insieme, condividiamo e cerchiamo di migliorare la nostra vita per tutti e stare meglio, senza sentirsi nemici uno contro l'altro'".