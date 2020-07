Sanremo, Romina Power: "Io e Al Bano ospiti d'onore? Ancora non so se ci sarò"

di Alisa Toaff

“Al momento non rilascio nessuna dichiarazione in merito a Sanremo in quanto, io stessa, non so ancora se ci sarò. Sicuramente potete seguire me e Al Bano su Raiuno la sera di capodanno perché saremo i super ospiti della magica serata di Raiuno. Sono felice di salutare questo anno e iniziare il nuovo con Al Bano, tutti gli italiani, tanti amici e il bravissimo Amadeus che stimo molto’’. E’ quanto ha detto Romina Power contattata dall’Adnkronos in merito a una sua partecipazione con Albano alla prossima edizione del Festival di Sanremo come ospite d’onore.