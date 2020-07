'Pinocchio' primo al box office di Santo Stefano

Nel giorno di Santo Stefano, per tradizione uno dei più ricchi dell'intero box office italiano, 'Pinocchio' di Matteo Garrone è primo al botteghino, sfiorando 1,9 milioni di euro e superando così i 6,5 milioni di incasso complessivo. "Che emozione sapere che il film è stato visto da tanti spettatori, grandi e piccoli. Vogliamo ringraziare tutto il pubblico che ha scelto Pinocchio e che si è lasciato trasportare per un paio di ore in un mondo magico, dove il reale si mescola al fantastico", ha dichiarato Matteo Garrone.