Da Mina a Zero e Baglioni, svelati i 22 cantanti per 'L'Infinito' di Leopardi /VIDEO

"Grazie a Pausini, Zucchero, Giorgia, Vanoni, Paoli, Baglioni, Ligabue, Conte, Zero, Mannoia, Nannini, Turci, Venditti, Morandi, Pravo, Jovanotti, Vecchioni, Fossati, Guccini, De Gregori, Celentano, Mina. Le loro voci insieme un atto d’amore per la poesia". Così su Twitter il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, svela i nomi dei 22 cantanti che nello spot televisivo, targato Rai e Mibact e andato in onda su tutti i canali di Viale Mazzini e su RaiPlay, recitano 'L'Infinito' di Giacomo Leopardi celebrando così i 200 anni della poesia composta nel 1819.