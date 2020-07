Morto Ciani, ex marito di Anna Oxa

Anna Oxa e Franco Ciani (Fotogramma)

Lutto nel mondo della musica leggera. E' stato trovato morto in un albergo di Fidenza Franco Ciani, musicista, autore e produttore ed ex marito di Anna Oxa per la quale aveva scritto tra l'altro i successi "Tutti i brividi del mondo" e "Ti lascerò" (che vinse il Festival di Sanremo 1989). A quanto riporta la stampa locale, il corpo senza vita di Ciani, 62 anni, è stato trovato venerdì mattina dai dipendenti dell'hotel nella stanza in cui aveva preso alloggio. Oppresso dai debiti e in un difficile momento professionale, il musicista si sarebbe tolto la vita nella sera di giovedì utilizzando un sacchetto di plastica e avrebbe spiegato le ragioni del suo gesto in un biglietto indirizzato al suo impresario Nando Sepe.

"Ho saputo che si è suicidato. Faccio fatica a credere a questo gesto, da parte di Ciani: sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei", il commento rilasciato da Anna Oxa a Mario Luzzatto Fegiz del Corriere della Sera.

OXARTE - "La società Oxarte, trova indecente, come si possa sfruttare l'immagine ed il marchio registrato "Anna Oxa"... in altre occasioni, ma soprattutto in questo contesto. La signora Anna Oxa, non ha rilasciato nessuna intervista, da pubblicare, in questa occasione, non si sarebbe permessa di esporsi senza avere considerazione, per una persona che ha avuto una propria storia, per come, invece, sta facendo parte della Stampa". E' quanto si legge nella nota diffusa sulla pagina Facebook Anna Oxa - Oxarte e firmata dalla manager Rosa Maria Milano.

"Franco Ciani ha vissuto decenni senza Anna Oxa, oggi viene utilizzato per parlare della storia di Anna Oxa? Il giornalista del Corriere della sera ha fatto una cosa non corretta. Non ha nemmeno avvisato della bravata, nonostante, si fosse sentito al telefono, con me personalmente, stamattina!", si legge ancora.