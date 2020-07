Golden Globe, a Tom Hanks il premio alla Carriera

(AFP)

La Hollywood Foreign Press Association ha assegnato a Tom Hanks il prestigioso Premio alla carriera 'Cecil B. DeMille' dei Golden Globe. Il premio è stato presentato da Charlize Theron, che ha definito Hanks molto più di qualcuno che "contribuisce semplicemente alla cultura pop". Tom hanks, ha affermato commossa Theron, "rende il mondo un posto migliore". E ha raccontato che da bambina viveva in una fattoria in Sudafrica e tra i suoi beni più preziosi c'erano "le mie scarpe da danza, la mia capretta e una copia in vhs di 'Splash', che ho visto così tante volte da far rompere il nastro!".

Dal palco dove ha ritirato il premio Hanks ha ringraziato la sua famiglia, ha nominato gli attori e i registi con i quali ha lavorato, confessando di avere "rubato" professionalmente qualcosa a ognuno di loro, e ha fatto una battuta sulla sua partecipazione da giovanissimo alla fortunata serie tv 'Love Boat', mostrata nel video di presentazione, scherzando sul fatto che molti in sala non lo sapessero.