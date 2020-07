Rita Pavone: "Grazie Amadeus, non vedo l'ora di salire su palco Ariston"

(IPA/FOTOGRAMMA)

"Grazie ad Amadeus per la presentazione della mia partecipazione al Festival 2020. Non vedo l'ora di salire sul palco dell'Ariston insieme ai miei colleghi per festeggiare i 70 anni del Festival di Sanremo. Grazie al mio pubblico che continua ad amarmi dopo tanti tanti anni". Lo scrive sul suo profilo Twitter Rita Pavone, che posta un video con la sua partecipazione alla puntata del 6 gennaio dei 'Soliti Ignoti' in cui Amadeus ha annunciato ufficialmente il cast del prossimo Festival.