"I vostri commenti puzzano di cattiveria". Così Vladimir Luxuria risponde agli haters che l'hanno presa di mira sui social, ironizzando sulla notizia relativa a Gwyneth Paltrow e alla sua candela aromatizzata alla vagina. "E vabbè ormai sono abituata alle battute sulla mia identità sessuale, e volendo mi ci faccio anche una risata: quello che non sopporto sono i commenti davvero poco spiritosi sotto il tweet, molti dei quali non aromatizzati ma puzzolenti di cattiveria: satira sì, odio mai!", scrive Luxuria postando su twitter uno dei post in cui viene presa di mira.