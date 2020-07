Scambia Stalin per il Duce, Alessandra Mussolini: ''Ma guarda il baffo!''

Scambia Stalin per Benito Mussolini. Momento esilarante ieri sera nel corso della seconda puntata de 'La Pupa e il Secchione' su Canale 5 quando il 'pupo' Mariano Catanzaro, di fronte al quesito su chi fosse la persona che gli veniva mostrata in una foto in bianco e nero che ritraeava Stalin, senza indugi ha risposto: "Se non erro è Benito Mussolini''.

Ospite in studio Alessandra Mussolini che con gli occhi sbarrati prima ha mimato il gesto di una coltellata e poi ha detto ironicamente: "Posso commentare? Ma guarda come è, guarda gli occhi, guarda il baffo! è...?''. A mettere fine alla gaffe ci ha pensato il conduttore Paolo Ruffini che si è limitato a dire: "Non è Benito Mussolini ma Stalin''.