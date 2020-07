Amadeus nel mirino: "Su Francesca Novello frasi sessiste"

(Fotogramma /Ipa)

Amadeus svela la squadra delle co-conduttrici che lo accompagneranno sul palco di Sanremo, e scoppia la polemica. Nel mirino di social e politica, le frasi pronunciate dal presentatore su Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi e 'stella' della prossima edizione. "È stata scelta da me perché vedevo che, intanto, la bellezza, ma anche la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro", le parole del conduttore che ha quindi definito la modella "bella", "bellissima", "molto bella" nel corso della presentazione.

Frasi dal forte contenuto sessista per gli utenti social, che da ore stanno protestando su Twitter e Facebook oltre che su Instagram, dove le ultime foto di Amadeus e Novello - 'rea' di non reagire alle polemiche - sono oggetto di commenti e, in qualche caso, insulti. E a 'condannare' il conduttore Rai è anche la senatrice del Pd Monica Cirinnà, che su Twitter 'cinguetta': "Da Amadeus inaccettabile sessismo. La RAI tuteli la pari dignità delle professioniste che ha ingaggiato. Salini, che non governa la RAI, dimostri di saper governare almeno un conduttore e prenda le distanze". La replica alle proteste da parte di Amadeus? Un post con citazione di Massimo Troisi che non lascia spazio a equivoci su Instagram: "Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci #quantoèvero #lagentequandononcapisceinventa #blablabla".