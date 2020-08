Monica Bellucci gela Amadeus: "Non andrò a Sanremo"

Monica Bellucci non parteciperà al Festival di Sanremo. Attraverso il suo ufficio stampa l’attrice dichiara: "Il Signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro", afferma Monica Bellucci. L'attrice era stata annunciata come superospite per la serata del mercoledì.

L'entourage dell'attrice assicura che il ripensamento, maturato negli ultimi giorni, non sarebbe legato alle polemiche nate intorno al Festival (e in particolare alle donne) né al cachet. Ma all'impossibilità di realizzare il progetto intorno al quale era stata concepita inizialmente la sua presenza. Un progetto che - a quanto apprende l'Adnkronos - doveva prevedere anche un numero musicale e la presenza di musicisti che l'avrebbero accompagnata.