Gf Vip, Valeria Marini nella Casa: scintille con Rita Rusic

Confronto al vetriolo tra Valeria Marini e Rita Rusic ieri sera al ‘Gf Vip’. La showgirl è entrata nella Casa per incontrare una volta per tutte Rita Rusic, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, suo ex compagno. Arrivata in studio indossando l’abito tricolore con cui va in scena nello spettacolo di Pingitore che la vede protagonista al Bagaglino, Marini ha salutato Alfonso Signorini ed è entrata nella Casa.

"Sono molto dispiaciuta per quello che hai detto su di me perché non corrisponde alla verità - ha detto Marini - Ho conosciuto Vittorio quando voi eravate già separati da tanto tempo. Vittorio era in un momento di difficoltà e io gli sono stata vicina. Tu hai sempre parlato malissimo di me’’, e per rafforzare le sue affermazioni ha dato il via a un divertente siparietto. La ‘presidente’ infatti ha iniziato a tirare fuori dal reggiseno un rotolino con dei foglietti con articoli di giornale a dimostrazione di quanto aveva appena detto.

"Sono felicissima che tu ti sia riavvicinata a Vittorio’’, ha continuato Valeria, che però è stata subito interrotta da Rusic: "Anche perché nessuno gli sta vicino, altrimenti chi lo curava? In ospedale c’eravamo noi!’. "Anche io sono andata a trovarlo di notte’’, ha risposto prontamente Valeria Marini’’, "Sì una volta o due, noi siamo stati tre mesi!", ha replicato Rusic.

"Nonostante tu abbia sempre parlato male di me io non ho mai detto mai nulla su di te - ha aggiunto Marini - ho anche grande stima e simpatia per te, io sono sempre dalla parte delle donne e della famiglia’’, ma l’ex moglie di Cecchi Gori ha subito risposto: ‘‘Di certo non della mia e di Vittorio!’’. "Ho conosciuto Vittorio in un momento di difficoltà, era solo e l’ho anche aiutato economicamente, ho tutta la ricostruzione dei giornali’’, ha proseguito Marini ma a quel punto Rita Rusic visibilmente irritata ha detto: "Fai un papocchione di date e di vite. Tu sei entrata nella vita di un uomo che era fidanzato! Aveva tutto, le difficoltà sono arrivate dopo! Cosa vuoi chiarire?’’.

‘’Nessuno ti aveva chiesto di parlare di me’’, le ha urlato Marini ma Rusic l’ha interrotta dicendo: "Alfonso urla e io non ce la faccio, sono vittima di violenza e non sopporto la voce alta. Chiudiamo e basta!’’. "Sono stata sempre dalla parte della famiglia’’, ha ribadito Marini ma Rusic ha proseguito: "Ecco fai una famiglia tua e poi stai dalla parte della tua famiglia! Tu vuoi bene a Vittorio? Noi vogliamo bene a Vittorio! Vivi la tua vita, goditi le tue belle giornate, vieni qui con due fogliettini, non siamo al mercato’’.

"Hai sempre detto bugie documentate dai giornali -ha continuato Marini- ‘verba volant scripta manent’ io rispetto le donne e tu dovresti imparare ad essere più corretta verso le altre donne soprattutto verso di me che ho sempre fatto del bene a Vittorio e a tutte le persone che conosco’’.

"Non siamo al Bagaglino tesoro - ha continuato Rusic sfottendo la showgirl- Quanto deve durare questo inferno? Sei venuta qui a fare lo show per lo spettacolo?’’. "Chiedimi scusa -ha proseguito Marini- Io nella vita ho sempre fatto del bene. Alfonso -ha detto la showgirl rivolgendosi al conduttore- io non porto rancore, io ti perdono, io vivo di luce mia, non sono diventata famosa per essere ‘l’ex moglie di’ o la ‘moglie di’’.

"Alfonso me la devi mandare una settimana qui la metto un po’ a dieta -ha detto ironica Rusic- mi piacerebbe cucinare per lei’’. Finito il siparietto le due ‘rivali’ si sono salutate ma quando Rusic è tornata dai suoi coinquilini Antonio Zequila si è lasciato andare a commenti poco lusinghieri: "Tu eri bellissima in video, lei è un ce...!’’. Ma ‘Er Mutanda’ non si è fermato lì: "E’ il triplo di te, ha un cu... enorme!’’, "Lei è mostro, un ce... proprio!’’, ha incalzato Antonella Elia.

I commenti dei due concorrenti del ‘Gf Vip’ non sono passati inosservati e hanno scatenato grossa indignazione sui social: "Ma Antonio Zequila che ribadisce che la Marini è un mostro e un cesso. Per Signorini è perdonabile visto che ha bellamente ignorato i suoi commenti pur avendoli sentiti?’’, ha scritto un utente su Twitter, "Orrendo!! Er Mutanda che dice a Valeria Marini che è ‘Nu cess’, mi vergogno per lui, che schifo’’, ha aggiunto un altro utente.