Fabrizio Corona contro J-Ax

Fabrizio Corona si scaglia contro J-Ax su Instagram. Il motivo? L'essere stato citato in una canzone del rapper che canta "non sono Corona ma l'apparenza ingabbia". "Hai lo sguardo da criminale, la posa da delinquente, ma la fedina penale pulita" scrive in un post su Instagram attraverso la sua società Atena. "Giochi con la tua immagine, fingi di essere quello che non sei o forse sei ma non importa a nessuno, perché tu non sei un simbolo e non rappresenti niente. Impara a dare valore alla parola scritta e cantata. Ha un peso e non va usata solo perché ci sta, fa rima o fa ridere...". "Studia le storie di vita, studia la cronaca, studia l'attualità. E se hai sbagliato ogni tanto impara a chiedere scusa, ogni tanto fa bene ed è simbolo d'intelligenza".