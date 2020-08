Archivio Gattinoni a Sanremo, da Lara Saint Paul ad Alba Parietti

Una giovanissima Alba Parietti al Festival di Sanremo, griffata Gattinoni

La maison Gattinoni parteciperà alla manifestazione-evento 'Sanremo tra palco e città', in occasione della 70 edizione del Festival di Sanremo. In particolare verranno esposte alcune creazioni indossate dai protagonisti del Festival della Canzone Italiana, dagli anni '50 ad oggi, presso il Teatro del Casino’ per l’evento 'Opening Sanremo 2020', che si terra’ il 3 febbraio e presso il museo Forte Santa Tecla, nell’ambito della mostra 'Sanremo 700', promossa da Rai Teche in collaborazione con Rai Pubblicita’ dal 3 al 15 febbraio 2020.

La maison Gattinoni esporrà 5 creazioni, scelte per l'occasione dal presidente della Gattinoni Couture Stefano Dominella, appartenenti all’archivio storico 'Fernada e Raniero Gattinoni', dichiarato nel 2008 dal ministero per le Attività Culturali, patrimonio storico nazionale. Il pubblico potrà ammirare un abito da gran sera in duchesse di colore blu con ricamo sul decolletè realizzato da Fernanda Gattinoni nel 1953 per la cantante Flo Sandon’s, un abito in cady color rosso bordeaux con cintura in vita e micro fiocchi sulle spalline, sempre firmato da Fernanda Gattinoni nel 1955, per la presentatrice Maria Teresa Ruta.

Ancora piccoli capolavori di arte artigianale creati dalla signora della moda italiana in mostra a Saremo. Una mise lunga in cady lurex di colore rosso realizzato nel 1973 per la cantante Lara Saint Paul accanto ad un abito corto interamente realizzato con tessuto in paillettes oro e ricami di castoni sul decolletè creato, invece, nel 1967 per la presentatrice Renata Mauro. Dall'archivio anche un originale abito lungo con coda interamente concepito, per Alba Parietti da Raniero Gattinoni, con tessuto in paillettes nere e grandi castoni in cristallo ricamati sul decolletè (anno di nascita 1992).