"Ecco chi è il mio sole ad est", la rivelazione di Urso

"Il sole ad est è un rifugio sicuro, un punto di riferimento, uno scoglio a cui aggrapparsi anche nei momenti più duri". E' quanto scrive su Instagram il giovane messinese Alberto Urso, classe 1997, vincitore della scorsa edizione di Amici, svelando ai suoi fan a chi è dedicata la canzone che porterà sul palco dell'Ariston dal titolo 'Il sole ad est'. "In tanti mi avete chiesto il significato del brano che porterò a Sanremo" scrive. "Il mio sole ad est è mia nonna - rivela - Sento la sua presenza in ogni cosa che faccio e la porto sempre con me". "Spero che questa canzone emozioni voi quanto me tutte le volte che la canto" conclude, postando un suo scatto d'infanzia con lei.