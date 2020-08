Sanremo, Parietti: "C’è chi punta alla lite tra Amadeus e Fiorello"

dall'inviata Antonella Nesi

“Ormai è chiaro che invidiosi e cacciatori di clic puntano alla lite tra Amadeus e Fiorello. È un giochino che conosco bene, praticato in passato anche nei miei confronti”. A mettere in guardia il conduttore e direttore artistico di Sanremo e lo showman siciliano che ha deciso di stargli affianco in questo festival è Alba Parietti, in un’intervista allAdnkronos.

“La verità è che la coppia Amadeus-Fiorello non potrebbe funzionare meglio. Amadeus, da presentatore bonario e con grande senso dell’umorismo, si combina alla perfezione con le incursioni impertinenti di Fiorello. E Fiorello, come lui stesso ha fatto capire, sta dando il meglio per il legame sincero che ha con Amedeo e perché non sente addosso troppa pressione. Tra l'altro Fiorello, trasformandosi in una sorta di stalker di Amadeus, lo rende ancora più simpatico. A mio avviso è il connubio ideale, altro che. E forse proprio per questo si cerca di destabilizzarli ancor prima di cominciare”, sottolinea la conduttrice.

Alba promuove a pieni voti anche l'Amadeus direttore artistico: "Ha realizzato un festival pieno di presenze importanti, da Fiorello, appunto, a Roberto Benigni, a Tiziano Ferro. Con una capacità di mettersi al servizio dello spettacolo senza volersi prendere tutta la scena che è tipica dei grandi. E con una selezione musicale apprezzata da più parti. Quindi chapeau!"

Quanto alle polemiche sul sessismo, Parietti sottolinea: "Basta guardare il profilo Instagram di Amadeus, in coppia con la moglie, dove il nome di Giovanna viene prima di quello di Amedeo. A proposito di passi indietro".