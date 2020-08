Fiorello-John Travolta: ''Ballo come un'etoilette''

Le note di Stayin' Alive dei Bee Gees accompagnano Fiorello nella performance danzante -da novello John Travolta- con le coreografie di Grease. "Sono un'etoilette...", dice lo showman aprendo la seconda apparizione sul palco dell'Ariston nella seconda serata del Festival. "Complimenti Amadeus per il 52%" di ascolti, dice rivolgendosi al conduttore: "Vai col Pd, ne hanno bisogno", aggiunge.

"Ho visto che ieri prendevi Diletta Leotta e Rula Jebreal per mano: non si fa. E' manismo...", aggiunge Fiorello, che completa la performance intonando un brano che "si intitola proprio 'La classica canzone di Sanremo'". "Vorrei che la sala stampa -aggiunge- mi desse un premio se apprezzasse il mio brano. Vorrei in premio il lumino d'oro, stile cimitero, che ogni giornalista ha sul proprio tavolo".