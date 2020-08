Sanremo, Amadeus: "Felice per ascolti ma oggi altra partita"

(Fotogramma/Ipa)

"Sono felicissimo, ringrazio per le belle parole, sono felice per tutto il gruppo". Così Amadeus esprime la sua soddisfazione per l'andamento degli ascolti della prima serata del festival di Sanremo. Oltre 10 milioni di spettatori (10.058.000) e più della metà della platea televisiva, ovvero il 52,2%, hanno visto ieri la prima serata del Festival di Sanremo, dalle 21.35 all'1.27. Un risultato migliore rispetto a quello dello scorso anno, quando la media della prima serata (dalle 21.16 all'1.14) fu di 10.086.000 telespettatori e del 49,5% di share. "Mi avete sempre visto sereno e rimango sereno, ma uso un parallelismo calcistico: questo è il primo tempo di cinque. La squadra l'ha giocato bene, ma stasera abbiamo un'altra partita diversa da quella di ieri sera".

"La composizione della scaletta di Sanremo per me è un'unica grande prima serata quello che va in onda alle 23.30 non ritengo sia più forte di quello che va in onda più tardi" ha detto poi in merito ull'orario di messa in onda del monologo di Rula Jebreal. "Io cerco un'armonia - conclude -, quella che ritengo possa essere giusta, fatta di leggerezza e profondità, che io penso di includere in questo festival".