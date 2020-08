Sanremo, Diodato: "Taranto in tutte le mie canzoni, anche quelle d'amore"

di Ilaria Floris

Taranto (e la tragedia dell’ex Ilva) c’è sempre, in ogni canzone, “anche in quelle d’amore che faccio, perché quella tragedia umana lì ti mette davanti a delle considerazioni che raramente puoi fare nel corso di una vita”. Lo ha detto Diodato, intervistato dall’Adnkronos alla vigilia della sua esibizione sul palco dell’Ariston. Perché c’è “uno stato d’animo che lega tutti i tarantini, è una città che ti da malinconia ma poi non vorresti mai andare via”, racconta.

L’artista pugliese porta a Sanremo “Fai rumore”, un brano che parla dei silenzi e di come sia importante infrangerli per comunicare e non perdersi.