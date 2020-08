Amadeus lancia il contro-hashtag '#fiorelloparlaquantovuoi'

Foto Ipa/Fotogramma

"Credo che Tiziano volesse fare una battuta ma a volte, all'una di notte, le battute possono riuscire male. Non c'è stato nessun attrito e nessun imbarazzo. Quindi io lancio l'hashtag #fiorelloparlaquantovuoi". Così Amadeus ha risposto a chi gli chiedeva della battuta fatta ieri sera sul palco di Sanremo da Tiziano Ferro al momento della sua seconda esibizione della serata, andata in onda intorno all'una di notte. Scherzando sulla durata del festival, il cantautore di Latina aveva detto: "hashtag #fiorellostattezitto", entrato subito in tendenza per i tanti commenti su una serata festivaliera durata fino all'1.43 di notte. "Credo che Tiziano e Fiorello si sentiranno ma non creerei un caso su questa cosa. Una battuta infelice può capitare. Facciamo in modo che non accada più perché dobbiamo arrivare fino a sabato tutti insieme, in amicizia e volendoci bene".