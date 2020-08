Amadeus 'mezzo juventino' per Georgina Rodriguez

"Lo faccio solo per te....". Amadeus indossa la maglia della Juve sotto la giacca mentre accoglie Georgina Rodriguez sul palco dell'Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo. "La più bella maglia del mondo", dice la compagna di Cristiano Ronaldo, invitando Amadeus a togliersi la giacca per mostrare la 'camiseta' della Juve. Il conduttore, noto tifoso interista, tentenna ma cede. Via la giacca e spunta una maglia 'mista': davanti bianconera con lo scudetto in bella mostra, dietro le strisce nerazzurre dell'Inter con il numero 9 di Lukaku.