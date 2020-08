(Afp)

E' morto Kirk Douglas, leggenda di Hollywood. L'attore aveva 103 anni. Il figlio Michael Douglas ha scritto su Instagram: "È con tremenda tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all'età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell'età d'oro dei film, il cui impegno umanitario per la giustizia e le cause in cui ha creduto hanno fissato uno standard a cui tutti aspiriamo".

"Ma per me, i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà - si legge nel post - per Catherine, un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e pronipote, il loro nonno amorevole, e per sua moglie Anne, un marito meraviglioso".

"La vita di Kirk è stata ben vissuta - scrive Michael Douglas - e lascia un'eredità nel cinema che durerà per le generazioni a venire, e una storia come un famoso filantropo che ha lavorato per aiutare la gente e portare la pace sul pianeta. Vorrei concludere con le parole che gli ho detto durante il suo ultimo compleanno e che rimarranno sempre vere. Papà, ti amo così tanto e sono così orgoglioso di essere tuo figlio. #KirkDouglas".

Non si contano i film interpretati da Kirk Douglas. Nella sua grande carriera ha incarnato diversi ruoli: pugile agguerrito in 'Il grande campione', giornalista senza scrupoli in 'L'asso nella manica', anche se per tutti sarà sempre il gladiatore Spartaco, dell'omonimo kolossal firmato da Stanley Kubrick, 'Spartacus'.

"Addio a una leggenda di Hollywood". Così, sui social, l'Academy Award ricorda l'attore, che, dopo tre nomination, ha ricevuto l'Oscar alla carriera nel 1996. Il post su Instagram è accompagnato da una foto dell'attore nei panni di Spartaco e da una citazione dello stesso Douglas: "Volevo fare l'attore fin da bambino, da quando facevo la seconda elementare. Partecipai a uno spettacolo teatrale: mia madre mi fece un grembiule nero e io interpretai un ciabattino. Dopo l’interpretazione, mio padre mi diede il mio primo Oscar: un cono gelato".