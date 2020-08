Sanremo, Benigni sul palco e Twitter esplode

(Fotogramma)

"Ma l’ha già detto Benigni che la canzone si chiama il Cantico dei Cantici ed è la più bella dell’Umanità?". Il regista premio Oscar arriva a Sanremo accompagnato da una banda per poi declamare 'Il Cantico dei Cantici' all'Ariston, e Twitter esplode fra applausi e fischi.

"Benigni che spiega il #CanticodeiCantici allo stesso Festival di Elettra Lamborghini, Junior Cally e Miss Keta, riconsegna speranza a tutti i nostri figli, oltre che a noi", scrive un utente, seguito da tanti altri che ringraziano l'attore toscano per il "regalo meraviglioso" agli spettatori. "Che carisma incredibile che ha sempre Roberto Benigni! Come si fa ad averlo come premier?", chiedono, mentre notano: "'L’istinto sessuale si placa, il desiderio mai'. Gli inni all’amore più belli che ho sentito in tv sono spesso opera di Benigni".

Ma non tutti apprezzano: "Io ricordo che all'ora di religione (obbligatoria ai tempi) mi dirigevo al bagno. Vado in bagno caro #benigni", la frecciata. E ancora: "Spegnetelo ragazzi. Questo pontificare è noioso quasi quanto i tifosi quando litigano sull’utilità o meno di un giocatore", "L'omelia di papa Francesco in confronto è un concerto di Marilyn Manson". Ma alle tante critiche c'è chi risponde piccato: "Appena c'è un po' di cultura pure in tv, l'Italiota si lamenta. Povero Paese. Io invece ti ringrazio Roberto". E all'utente fa eco anche Matteo Renzi: "Dite quello che volete ma Roberto Benigni è stato straordinario a Sanremo".