Sanremo, picco di share con i Ricchi e Poveri

(Foto Fotogramma/Ipa)

I Ricchi e Poveri punta di diamante della seconda serata del festival. Il momento in cui il quartetto ha ricevuto la targa premio Città di Sanremo, al termine della esibizione sul palco, ha infatti ottenuto quasi il 63% di share, picco assoluto della serata. Il grande show offerto dalla storica reunion del gruppo ha fatto ottenere al festival un balzo di quasi otto punti di share, confermando il grande appeal del quartetto.

Un altro momento di grande appeal alle 21.48, nel momento in cui, nello sketch tra Fiorello e Amadeus, Fiorello auspicava di ricevere un premio musicale dalla sala stampa, che ha riunito 15 milioni 790mila spettatori davanti allo schermo. Grandissima attenzione anche per l'esibizione di Paolo Palumbo, il giovane chef affetto da Sla. "Questi i momenti in cui c'è uno zapping di altro bacino che si allontana dal resto dell'offerta in onda -ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che ha sottolineato che si tratta di "un festival straordinario nell'aver agglutinato target che non erano presenti nell'intera kermesse".

Record per la concentrazione geografica al nord: "Dal 1998 non accadeva che fossimo vicini al 50% al nord, dal '95 per il centro, mentre il sud è sempre stata una caratteristica di Sanremo", ha aggiunto Coletta.