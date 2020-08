Sanremo, Achille Lauro-Bowie: ovazione social

"Superlativo", "commovente". E ancora "spaziale" e "incredibile". Achille Lauro, stasera in duetto con Annalisa, appare sul palco di Sanremo rendendo omaggio a David Bowie e sui social scatta l'ovazione. Giacca verde, parrucca rossa, trucco che richiama il Duca Bianco con il suo alter ego Ziggy Stardust, l'artista infiamma i cuori degli utenti mentre intona 'Gli uomini non cambiano' di Mia Martini.

"Omaggio a David Bowie. Anima ribelle simbolo di assoluta libertà artistica espressiva sessuale e di una mascolinità non tossica", commentano, mentre "aumenta la stima per #AchilleLauro che dopo le polemiche esce vestito come Bowie". "Dicono sia un genio. Oppure un buffone. Divide, provoca, sperimenta, spinge ai limiti, facendo uscire i dormienti dalla loro confort zone. Per me questa è tanta roba", applaudono, notando come abbia "risposto alle critiche ricevute per il suo outfit con un bel vaffanculo". "Insieme potentissimi. Non hanno cantato una cover. Hanno raccontato una storia", dicono della performance sul palco della coppia, mentre affermano con sicurezza: "Achille sei un Artista. Punto. Chi non vede è perché non ha occhi!"