Sanremo, Achille Lauro in versione Bowie

Dopo San Francesco, David Bowie. Achille Lauro dedica al Duca Bianco la seconda 'dedica' del suo festival, presentandosi sul palco con parrucca rossa, vestito verde smeraldo ed un trucco praticamente uguale a quello che Bowie portava nel video di 'Life on Mars'. Nella serata delle cover il cantante romano interpreta con Annalisa in 'Gli uomini non cambiano', una delle canzoni più amate di Mia Martini (che la portò al Festival di Sanremo del 1992) e che lui canta nella versione originale al femminile.

Il suo omaggio è a uno dei personaggi più iconici della scena pop e rock mondiale: Ziggy Stardust, uno dei tanti alter ego di David Bowie. “Ziggy Stardust, anima ribelle, simbolo di assoluta libertà artistica, espressiva e sessuale e di una mascolinità non tossica", ha detto Lauro. Achille Lauro è sceso dalla scala dell’Ariston in un look gender fluid – anche questa sera firmato per lui da Gucci – indossando un completo di raso verde smeraldo, con dettagli personalizzati. Per l’occasione è stato eseguito anche un approfondito lavoro di hairstyling e make-up: una parrucca realizzata appositamente per l’esibizione e un make-up ispirato a quello di Ziggy Stardust e al trucco glam rock dell’epoca.

Per omaggiare l’esibizione, una tavola di Lauro/Ziggy Stardust è stata realizzata da Riccardo Atzeni, illustratore e animatore 2D attualmente al lavoro su un’opera di Panini Comics che proprio nel 2020 ha lanciato un progetto internazionale sul Duca Bianco.