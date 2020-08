Sanremo, Al Bano: "Io in playback? Chi lo dice non ci sente"

"Io e Romina abbiamo cantato in playback a Sanremo? Chi lo dice non ci sente bene". Al Bano Carrisi, collegato telefonicamente con la trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora' su Radiouno, smentisce così i rumors circolati sui social in merito all'esibizione sul palco dell'Ariston. "Abbiamo cantato tutto dal vivo, solo nell'ultimo brano c'era una base sotto, ma io ho cantato dal vivo. Grazie a Dio ancora me lo posso permettere", puntualizza Al Bano. "Se sono sempre disponibile a presentare in futuro il Festival? Se chiamano mi preparo -risponde-. Ci sono stato tante volte in qualità di cantante, perché no da presentatore? Due illustri colleghi lo hanno fatto prima di me, Morandi e Baglioni. Non è il sogno della mia vita, è un impegno incredibile. Ma se chiamano...".