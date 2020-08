Sanremo, Francesca Novello: "Valentino non ci sarà, è il mio momento"

(Fotogramma)

"Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti". È il motto di Francesca Sofia Novello, stasera coconduttrice della quarta serata del festival di Sanremo. La modella, fidanzata di Valentino Rossi, affiancherà Amadeus, insieme ad Antonella Clerici. "Io voglio salire sul palco come Francesca Sofia Novello. E infatti Valentino staserà non ci sarà. Lui è in Malesia per fare i test di MotoGp ma se anche fosse stato in Italia non avrei voluto probabilmente che Valentino fosse in platea".

Sul futuro della carriera di Valentino Rossi, a chi ironizzando le fa notare che dopo le polemiche sul 'passo indietro, lei si trova 'un passo avanti' e il fidanzato vicino al 'passo indietro', Novello risponde: "Non credo spetti a me parlarne. Lui sa il fatto suo, se lui ritiene, farà un passo indietro. Ma non credo perché ha una grande voglia di andare. Io sarò al suo fianco qualunque decisione prenderà". "Ringrazio Rula (Jebreal, ndr) - aggiunge -, che il giorno dopo le polemiche mi ha chiamato e mi ha detto 'te ne devi fregare'. Ho sentito che è davvero una donna dalla parte delle donne, e per questo la ringrazio veramente tanto".