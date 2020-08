Bugo e Morgan squalificati, Twitter scatena l'ironia

"In un mondo di Bugo e di Morgan, io sono Amadeus". E' uno dei tanti tweet che, parafrasando proprio una delle canzoni in gara sul palco dell'Ariston ("In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr" dal brano dei Pinguini Tattici Nucleari), gli utenti stanno dedicando all'esclusione di Bugo e Morgan da Sanremo.



Molti cinguettii chiamano poi in causa il sonno: "Ma perché sono andata a dormire a mezzanotte e ho perso tutto il trash di Morgan e Bugo". E ancora: "Morgan che cambia il testo della canzone, Bugo che si incazza e lascia il palco, scappano tutti e due, Amadeus si mette a cercarlo per tutta Sanremo, vengono squalificati. Io ho osato addormentarmi mentre succedeva tutto questo ben di Dio".



"Mi risveglio e scopro che Morgan ha abbandonato il palco ed è stato squalificato. Per cortesia Sanremo trasmettetelo a mezzogiorno" scrive un altro utente. E c'è poi chi gioca con l'ironia nei confronti di quelli che si sono addormentati prima dell'esibizione e dell'esclusione dei due cantautori: "Quelli che ieri sera sono andati a dormire prima dell'esibizione di Bugo e Morgan quando stamattina si rendono conto di ciò che si sono persi".



quelli che ieri sera sono andati a dormire prima dell'esibizione di bugo e morgan quando stamattina si rendono conto di ciò che si sono persi #Sanremo2020 pic.twitter.com/fPvsEY7PFf — Claudia (@cla_juve_37) February 8, 2020