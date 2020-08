Sanremo, finale col botto

(FOTOGRAMMA/IPA)

Sanremo 2020 chiude in bellezza, registrando un nuovo record: la media d'ascolto dell'intera finale è stata di 11.476.000 spettatori con il 60,6% di share. Per trovare una percentuale più alta, occorre tornare alla finale del Festival del 2002, condotto da Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere.



La prima parte della serata (dalle 21:32 alle 23:52) è stata seguita da 13.638.000 spettatori con il 56,8% di share, la seconda (dalle 23:57 all'1:59) da 8.969.000 spettatori con il 68,8% di share.

Lo scorso anno, l'ascolto medio della finale fu superiore per ascolti e inferiore per share: il Baglioni bis ottenne un ascolto medio (dalle 21:20 alle 1:26, quindi oltre mezz'ora in meno) di 12.125.000 spettatori con il 58,3%. Anche il primo Baglioni ottenne una media di spettatori più alta ma uno share più basso, con 12.022.000 spettatori e il 58,41% di share (dalle 21:14 all'1:45).

FOA - "Un risultato eccezionale, che premia un'edizione memorabile del Festival di Sanremo, frutto dell'impegno e delle capacità di tutte le squadre della Rai coinvolte nel progetto''. Questo il commento del presidente Marcello Foa, dopo la conclusione del Festival. "Un grande plauso ad Amadeus per la conduzione impeccabile e a Fiorello per la creatività con cui ha saputo trascinare il pubblico. È in occasioni come questa - conclude - che la Rai dimostra di essere davvero la Tv di tutti gli italiani''.