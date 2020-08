Sanremo, Rai: "Personale in trasferta coerente con produzioni"

Foto Ipa/Fotogramma

"Rispetto all’anno precedente, il personale in trasferta autorizzato (compresi i dirigenti) risulta rigorosamente coerente con il numero di produzioni realizzate. Anche le spese sono in linea con la mole di produzioni messe in campo". Lo afferma la stessa Rai a proposito di trasferte e costi aziendali per Sanremo 70. "Una produzione molto più importante dello scorso anno quella dedicata dalla Rai al 70° Festival di Sanremo per un totale di 22 ore e 3 minuti di diretta. Uno sforzo produttivo che ha coinvolto in varia misura, oltre a Rai1, Rai2, Rai3, la nuova RaiPlay, Rai Radio2, RaiNews24 e l’informazione delle tre reti principali", aggiunge la Rai in un'ampia e dettagliata nota diffusa questa sera, che sembra anticipare la sostanza dell'informativa che l'ad Fabrizio Salini renderà al collegio sindacale, che l'ha richiesta, in merito alla partecipazione di personale Rai al Festival di Sanremo.