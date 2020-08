Amadeus: "Un altro festival? Ora riposo, poi vediamo..."

Amadeus (foto Adnkronos)

Usa un parallelismo calcistico Amadeus per rispondere al quesito che tutti, in questi giorni, gli pongono, ovvero se ci sarà un 'Amadeus bis'. "Dopo un triplete è difficile vincerne un altro l’anno dopo, quindi ci vuole pazienza. In questo momento qualsiasi mia risposta positiva potrebbe essere dettata dall’entusiasmo e quindi è pericoloso e qualsiasi no potrebbe essere dettato dalla stanchezza e altrettanto pericoloso. Adesso ci si prende qualche giorno di tempo e poi si riflette".

Il conduttore lo ha detto stamane a 'Non stop News', su Rtl 102.5. "E' pur vero -ha detto Amadeus- che per come sono fatto io sono felice di essere tornato alla mia quotidianità fatta del mio 'Soliti Ignoti' tutti i giorni, dalla famiglia e dalle cose che amo fare tutti i giorni. Sanremo è un grande evento e se uno deve prepararlo come un evento è difficile farlo due anni di seguito".

Il conduttore non esclude però di ripetere l'esperienza. "Attendo di capire da me stesso, dopo ancora qualche giorno di riposo, che cosa è meglio fare per il Festival, per me e per tutti quanti -ha detto- Bisogna avere la mente carica per poterne fare un altro nel migliore dei modi perché i risultati, ovviamente, capodanno l’obbligo di doverlo fare, quando sarà un altro, al meglio".