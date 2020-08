Ricky Tognazzi: "Ecco come Simona mi convinse a sposarla"

(Fotogramma/Ipa)

Ricky Tognazzi ospite a 'Vieni da me' su Rai1 ha raccontato a Caterina Balivo di come Simona Izzo l'ha convinto a sposarla e di quando lo ha detto a sua madre Pat O'Hara. "Io sono un figlio dei fiori, contrario al matrimonio. Inoltre mio padre aveva fatto una dozzina di matrimoni e non mi sembrava una cosa così eterna. Ma lei insisteva", ha spiegato il regista di 'La vita promessa', in onda domenica in prima serata su Rai1. "Ad un certo punto facciamo le valigie e le carichiamo in macchina per andare a trovare mia madre a Nizza e sull'Aurelia, molto prima di arrivare a Genova, lei comincia a dire: 'Adesso arriviamo a casa e la prima cosa che fai, caro mio, è di dire a tua madre che noi ci sposiamo', e comincia a guidare sempre più nervosa, tanto che abbiamo rischiato la morte una ventina di volte".

"Insomma tanto ha insistito che appena arrivato a casa ho parcheggiato la macchina, ho aperto il portabagagli, tirato fuori le valigie, non ho nemmeno salutato mia madre, le ho passato le valigie e le ho detto: 'Io e Simona ci sposiamo'. Lei mi ha risposto: 'Forse ci sarebbe stato un modo più carino per dirmi una cosa così importante'. E io: 'Non c’è mai un modo carino per dare una cattiva notizia'".