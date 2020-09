Elettra Lamborghini: "Non ho votato Lega"

(Fotogramma /Ipa)

"Se avessi voluto dire per chi ho votato l'avrei detto in televisione". E invece, a poche ore di distanza dai primi tweet dopo la partecipazione a 'L'Assedio' di Daria Bignardi, Elettra Lamborghini rivela via Twitter chi non ha votato il 26 gennaio scorso per le elezioni regionali in Emilia.

"Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica cosi attiva. Io - spiega - faccio musica e twerk per chi non l'avesse capito, e il resto scompare!!". Poi il post scriptum: "Comunque non ho votato lega se è questo che volete sapere", scrive, accompagnando il 'cinguettio' con gli hashtag #mollatemi e #cchiúpilupertutti.