Coronavirus, Fedez: "Pare che numero verde Lombardia non funzioni"

(Fotogramma)

"Pare che il numero verde per la Lombardia non funzioni a dovere. Condivido sperando possa arrivare a chi di dovere". Lo scrive Fedez su Twitter, in un messaggio in cui è taggato il sindaco Beppe Sala. Il rapper pubblica lo screenshot di un messaggio in cui si avvisa che "i centralini 112 della Lombardia sono in tilt perché tutti stanno telefonando non per emergenze ma per informazioni sul Coronavirus. Regione Lombardia ha istituito il numero verde 800 8945545 in modo da liberare il 112".