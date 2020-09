Coronavirus, Marracash: "Stupida follia collettiva"

Una "stupida follia collettiva". Così il rapper Marracash definisce su Twitter l'emergenza Coronavirus e, rispondendo a un fan che gli chiedeva se la sua prossima tournée rischiasse di essere bloccata dal virus, scrive: "Manca un mese. Mi auguro che questa stupida follia collettiva sia finita per allora. Anche perché sennò andiamo in bancarotta come Paese!". La data di inizio del tour del rapper, fidanzato di Elodie, partirà da Jesolo, in Veneto il 28 marzo, e finora non risulta essere stata annullata.