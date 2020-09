Sardine ospiti di 'Amici', Santori apre show De Filippi

Foto Fotogramma

di Ilaria Floris

Le Sardine saranno ospiti della prima puntata del serale di ‘Amici’. Lo ha annunciato Maria De Filippi durante la conferenza stampa di presentazione della 19ma edizione del programma, al via venerdì sera su Canale 5, con un mese e mezzo di anticipo rispetto al previsto. "Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli faranno un intervento contro l’odio", dice Maria De Filippi, sottolineando che “hanno scelto loro l’argomento, li ho lasciati liberi di decidere di cosa parlare”. L’ideatrice e conduttrice della trasmissione ha spiegato di averli invitati “perché non sono un movimento politico, e il fatto che abbiano detto di sì mi ha fatto piacere: non li vedo in molti programmi, significa che fanno delle scelte, e non penso di dare una connotazione politica invitandoli”.

Rispondendo alla domanda se inviterebbe Salvini alla trasmissione, la De Filippi ha detto di no, sottolineando che “Salvini rappresenta un partito politico, è troppo legato ad una parte politica. Se ci fosse qualcuno che vota Lega ma che avesse un messaggio di speranza per i ragazzi si, ma altrimenti sarebbe sposare una linea politica, e quello non vorrei farlo”.