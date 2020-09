Orso d'argento come miglior attore a Elio Germano

(Afp)

L'orso d'argento al miglior attore al Festival di Berlino 2020 è stato assegnato a Elio Germano per 'Volevo Nascondermi' di Giorgio Diritti dedicato al pittore Ligabue. Quello per la migliore sceneggiatura va a 'Favolacce' di Damiano D'Innocenzo e di Fabio D'Innocenzo con Elio Germano.

"Un grande giorno per il cinema italiano" dice il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini. "Orgogliosi dell'Orso d'argento a Elio Germano per 'Volevo Nascondermi' di Giorgio Diritti dedicato al pittore Ligabue e dell'Orso d'argento per la migliore sceneggiatura a 'Favolacce' di Damiano D'Innocenzo e di Fabio D'Innocenzo. Questi due prestigiosi riconoscimenti confermano la qualità, la vitalità e la contemporaneità del cinema italiano capace di raccontare al mondo storie universali con eleganza e originalità".